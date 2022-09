నిర్మలమ్మను ఆడేసుకుంటోన్నారుగా: మామూలుగా కాదండోయ్..!!

Hyderabad

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్.. నెటిజన్ల చేతికి చిక్కారు. ఆమెపై భారీగా ట్రోల్స్ పడుతోన్నాయి. వేలసంఖ్యలో ట్వీట్లు పోస్ట్ అవుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి- తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులు, కార్యకర్తలు, సోషల్ మీడియా యూజర్లకు నిర్మలమ్మ టార్గెట్ అయ్యారు. ఈ విషయంలో టీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సైతం- ఓ నెటిజన్ అవతారం ఎత్తారు. ట్రోల్స్ విషయంలో తానూ ఓ చెయ్యి వేశారు.

You wanted pictures of Modi ji , Here you are nsitharaman ji … KTRTRS pbhushan1 isai_ ranvijaylive SaketGokhale pic.twitter.com/lcE4NlsRp5

It takes sweat, blood & immense hard work to grow the crop. All of it is going in vain as #ModiGovt failed to provide #MSP!



Let’s keep Modi photo here @nsitharaman ji 👇 pic.twitter.com/oLPvJLS0LG