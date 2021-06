వీడియో: కారు ఢీ కొట్టిన వేగానికి గింగిరాలు తిరిగిన ఆటో: ప్రయాణికుడి దుర్మరణం

Hyderabad

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. పీకల్దాకా మద్యాన్ని సేవించి, నిర్లక్ష్యంగా కారును నడిపించిన మందుబాబులు ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్నారు. మద్యం మత్తులో కారును మితిమీరిన వేగంతో నడిపారు. రోడ్డుపై వెళ్తోన్న ఓ ఆటోను వెనుక వైపు నుంచి వేగంగా ఢీ కొట్టారు. ఈ ఘటన ఆటోలో ప్రయాణిస్తోన్న ఓ వ్యక్తి సంఘటనా స్థలంలోనే దుర్మరణం పాలయ్యాడు. ఆటోడ్రైవర్‌ గాయపడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆటోడ్రైవర్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఈ తెల్లవారు జామున మాదాపూర్ సమీపంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు అక్కడ అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఒకవంక భారీ వర్షం పడి రోడ్ల మీద నీళ్లు నిల్చున్నప్పటికీ.. లెక్క చేయక కారును శరవేగంతో నడిపించారా మందుబాబులు. ఈ ఘటనలో మృతుడిని ఉమేష్ కుమార్‌గా గుర్తించారు. ఉమేష్ గచ్చీబౌలిలోని ప్రిజమ్ క్లబ్‌లో ఉద్యోగి. విధులను ముగించుకుని ఆటోలో ఇంటికి బయలుదేరాడు. ఆటో ఇనార్బిట్ మాల్ సమీపంలో వెళ్తోన్న సమయంలో వెనుక వైపు వేగంగా వచ్చిన ఆడి కారు దాన్ని ఢీ కొట్టింది.

Reckless speed and drunk driving of an Audi car kills a passenger (an employee of Prism Pub !! ) in the auto yesterday early morning near Inorbit Mall.



A case of culpable homicide not amounting to murder has been booked against the Audi driver and his associates.#RoadSafety pic.twitter.com/vhJfsiL9cS