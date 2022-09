Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. 10 గంటల సమయంలో వర్షం మొదలైంది. రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్, కిస్మత్‌పూరా, గండిపేట్, ఆరాంఘర్, శంషాబాద్, బండ్లగూడ జాగిర్, మణికొండ, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం పడింది. బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, సనత్ నగర్, ఎస్ఆర్ నగర్, వెంగల్ రావు నగర్, యూసఫ్‌గూడ, మైత్రివనం, అమీర్‌పేట , పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్, సోమాజిగూడ, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది.

English summary

It rained in many parts of Hyderabad. In many places water came on the roads and people were in trouble.