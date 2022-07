వర్షాలు, వరదల వల్ల చిన్న ప్రమాదం జరిగినా దానికి సీఎం కేసీఆర్ దే బాధ్యత: రేవంత్ రెడ్డి

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత ఎనిమిది రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాల వల్ల రాష్ట్రంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైందని, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారిందని తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు, మల్కాజిగిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రానున్న రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం తీరు దున్నపోతు మీద వాన కురిసినట్టు ఉందని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. పెను విపత్తును అరికట్టేందుకు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.

English summary

Revanth Reddy said that CM KCR should be responsible for even a small incident happens to public due to rains and floods. Revanth Reddy suggested that high-level committees should be formed under the chairmanship of KCR and flood relief measures should be undertaken.