Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

భాగ్యనగరంలో పబ్ ల నిర్వహణపై పోలీసులు ఎన్ని మార్గదర్శకాలు ఇచ్చినా, పబ్ ల నిర్వాహకులు గబ్బు పనులు మానడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా పబ్ లలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మద్యం, డ్రగ్స్, వ్యభిచారం ప్రధానంగా పబ్ ల కేంద్రంగా సాగుతుంది. పోలీసులు కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా అవేవీ పట్టించుకోకుండా పబ్ ల నిర్వాహకులు రెచ్చిపోతున్నారు.ఇక అలాంటి పబ్ లపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు.

English summary

Task force attacks on Hyderabad pubs continuously. The task force police have registered cases against an out swinger pub at Hotel Basera in Secunderabad where vulgar dances are being performed.