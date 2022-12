ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్న తెలంగాణ సర్కార్

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసును హైకోర్టు సీబీఐకి అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే.. అయితే హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గురువారం డివిజన్ బెంచ్ లో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నట్లు తెలిస్తోంది. సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టివేయాలంటూ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ లో రాష్ట్ర సర్కారు పిటిషన్ వేయనుంది. ఈ కేసుపై సీబీఐ విచారణ జరగకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరనుంది.

It is known that the High Court has handed over the MLA purchase case to the CBI. However, it is known that the Telangana government will file a writ petition in the Division Bench on Thursday challenging the judgment given by the single bench of the High Court.