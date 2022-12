కవిత విచారణ - స్టేట్ మెంట్ రికార్డు : ఆరుగురు సీబీఐ అధికారుల టీం ప్రశ్నలు..!!

Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

కల్వకుంట్ల కవిత సీబీఐకి వివరణ ఇస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా సంచనలానికి కారణమైన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో సీబీఐ అధికారులు కవిత నుంచి వివరణ తీసుకుంటున్నారు. సీబీఐ డీఐజీ రాఘవేంద్ర వత్స ఆధ్వర్యంలో కవిత నివాసానికి చేరుకున్న ఆరుగురు అధికారుల టీం విచారణ కొనసాగిస్తోంది. ఈ టీంలో ఒక మహిళా అధికారి ఉన్నారు. కవిత న్యాయవాది అక్కడే ఉన్నారు. సీబీఐ కవితను ఈ వివరణ కోరే సమయంలో ఏ ప్రశ్నలు సంధిస్తోందీ.. కవిత ఏం చెబుతున్నారనేది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆసక్తి గా మారుతోంది.

English summary

A team of officials from the CBI would record the statement of the MLC K Kavita, in connection with the Delhi liquor scam case.