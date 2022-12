HMDA: హైదరాబాద్ శివారుల్లో ఓపెన్ ప్లాట్ల వేలం.. ధర ఎంతంటే..!

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (హెచ్‌ఎండీఏ) నగర శివార్లలో ఉన్న 38 ఓపెన్ ప్లాట్‌ల వేలం నిర్వహించబోతోంది. జనవరి 18న రెండు సెషన్లలో ఈ వేలం నిర్వహించనున్నారు. అధికార యంత్రాంగం ప్రాంతాల వారీగా వేర్వేరు ధరలను నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ శివార్లలోని నల్లగండ్లలో ఓపెన్ ప్లాట్లకు చదరపు గజానికి రూ. 1.50 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

English summary

The Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA) is going to conduct an auction of 38 open plots located on the outskirts of the city. The auction will be held in two sessions on January 18.