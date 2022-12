Coronavirus: హైదరాబాద్ పేరెంట్స్ కు అలర్ట్ - కరోనా వ్యాప్తి వేళ : ఇది తప్పనిసరి..!!

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. చైనాలో అయితే కొవిడ్ విలయతాండవం చేస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనలు పేర్కొంటున్నాయి. చైనా ప్రభుత్వం జీరో కొవిడ్ పాలసీ ఎత్తేసిన తర్వాత భారీగా కరోనా కేసులు పెరిగాయి. అక్కడు బీఎఫ్ 7 వేరియంట్ వేగంగా వ్యాపిస్తుందని తెలుస్తోంది. డ్రాగన్ దేశంలో కేసులతో పాటు కరోనా మృతి చెందేవారు కూడా భారీ పెరిగారు.

Immediate action should be taken to ban travel to China. #COVID preparedness must start now. We can’t have a repeat of 2021 at any cost. pic.twitter.com/cXeQMtjKD3

English summary

Many schools in Hyderabad have decided to bring a rule making masks mandatory following the Centre's warnings. The owners said that they will ensure that the rules are followed.