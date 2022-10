Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

స్పైట్ జెట్ విమానానికి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. విమానం ఆకాశంలో ఉండగా పొగలు వచ్చాయి. దీంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. గోవా నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరిన స్పైస్‌జెట్ SG 3735 విమానం బుధవారం అర్థరాత్రి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ అయింది. పొగ కారణంగా 20 నిమిషాలకుపైగా భయాందోళనకు గురయ్యామని ప్రయాణికులు తెలిపారు.

పొగ కారణంగా ఒక మహిళా ప్రయాణిరాలు అస్వస్థతకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. పొగ వచ్చిన సమయంలో విమానంలో 86 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. విమానం గోవా నుంచి బుధవారం రాత్రి 9.55 గంటలకు బయలుదేరింది. 11.30 గంటలకు హైదరాబాద్‌లో ల్యాండింగ్‌ కావాల్సి ఉంది. విమానం మహారాష్ట్ర గగనతలంలో ఉండగా.. పొగలు వచ్చాయి. పొగలు గుర్తించిన సిబ్బంది సరిగా స్పందించ లేదని ప్రయాణికులు తెలిపారు.

English summary

A SpiceJet flight from Goa to Hyderabad made an emergency landing at Rajiv Gandhi International Airport. While the plane was in the air, the passengers got worried due to smoke.