సికింద్రాబాద్ లో నేటినుండి 45రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..దారి మళ్లింపులు; కారణం ఇదే!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

అసలే హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలలో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ సమస్య ఉంటుంది. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ హైదరాబాద్లో మళ్ళీ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ విధానం మొదలు కావడంతో మళ్లీ రోడ్ల మీద రద్దీ పెరిగింది. వాహనదారులు ఇప్పటికే పెరిగిన రద్దీ నేపధ్యంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక ఈ సమయంలో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలకు తెర తీయడం, వాహనదారులకు మరింత ఇబ్బందిగా మారుతోంది.

#HYDTPinfo Commuters, please note traffic restrictions/diversions in view of Strategic Nala Development Program remodeling of bridge on (1) Picket Nala at Karachi Bakery, Rasoolpura, on S.P Road & (2) Minister Road, Sec-bad for a period of 45 days from 21-04-2022 to 04-06-2022. pic.twitter.com/IYwAcSRpu3

English summary

Traffic Joint CP AV Ranganath said traffic restrictions would be enforced in the junction area of Secunderabad CTO junction from April 21 to June 4. The sanctions will take effect 45 days from today due to rasul pura canal repairs in the city.