తెలంగాణకు మరో భారీ పెట్టుబడి-ప్రభుత్వంతో ట్రైటాన్ సంస్థ ఒప్పందం-25వేల ఉద్యోగాలకు ఛాన్స్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులకు మరో కంపెనీ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తయారీ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థగా పేరున్న ట్రైటాన్ రూ.2100 కోట్లు మేర పెట్టుబడికి సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. జహీరాబాద్‌లోని నిమ్జ్‌లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తయారీ యూనిట్‌ను నెలకొల్పేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతిభవన్‌లో ట్రైటాన్ ప్రతినిధులు మంత్రి కేటీఆర్‌తో కలిసి తమ ప్రణాళికలను వివరించారు.ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంతో ట్రైటాన్ కంపెనీ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

Delighted to announce that Triton EV - a leading US based Electric Vehicle company will be investing ₹ 2,100 Crores to establish an ultra-modern EV manufacturing unit at NIMZ, Zaheerabad in Sangareddy district An MoU is signed between Triton EV & Govt of Telangana today pic.twitter.com/HeHG6wHdw3

English summary

Triton Electric Vehicle Pvt. Ltd has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Telangana government for setting up of a manufacturing unit for electric buses in Zaheerabad. Principal Secretary Jayesh Ranjan and Triton Electric Vehicle Founder and CEO Himanshu B. Patel signed the MoU today