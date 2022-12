సీబీఐకి ఆఫ్షన్లు ఇచ్చిన కవిత

Hyderabad

హైదరాబాద్: టీఆర్ఎస్‌‌కు చెందిన శాసన మండలి సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు నోటీసులు జారీ చేసిన ఘటన తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రకంపనలకు తెర తీసింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో ప్రమేయం ఉందంటూ ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోన్న నేపథ్యంలో- విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుందంటూ సీబీఐ అధికారులు ఈ నోటీసుల్లో స్పష్టం చేసింది. మంగళవారం విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని సూచించారు. హైదరాబాద్ లేదా ఢిల్లీల్లో విచారణ ఉంటుందని పేర్కన్నారు.

TRS MLC K Kavitha writes to CBI that she is not in a position to meet on 6th December, because of her preoccupied schedule.