Kishan Reddy: అంబులెన్స్ నడిపిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి..

Hyderabad

Chekkilla Srinivas

కేంద్ర సాంస్కృతికశాఖ మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి అంబులెన్స్‌ నడిపి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈసీఐఎల్‌, ఏబీవీ ఫౌండేషన్‌ హైదరాబాద్‌ తిలక్‌నగర్‌లోని ప్రభుత్వ ఫీవర్‌ ఆస్పత్రికి అంబులెన్స్ విరాళంగా అందజేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో కిషన్ రెడ్డి పాల్గొని అంబులెన్స్ నడిపి అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకున్నారు.

లైఫ్‌ సపోర్టు అంబులెన్స్‌

తన నియోజకవర్గమైన సికింద్రాబాద్‌లో ఆరోగ్య వసతులను మెరుగుపరిచేందుకు వీలుగా అధునాతన సదుపాయాలతో కూడిన లైఫ్‌ సపోర్టు అంబులెన్స్‌ను ఇచ్చినందుకు ఈసీఐఎల్‌, ఏబీవీ ఫౌండేషన్‌కు కిషన్‌రెడ్డి ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

Flagged off and dedicated an advanced life support ambulance to the Government Fever Hospital, Tilak Nagar, Hyderabad.



After flag-off, drove the ambulance to the hospital for hand-over to the hospital management.