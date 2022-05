టకీలా పబ్ లో అశ్లీలనృత్యాలు; 8మంది డ్యాన్సర్లతో పాటు 18మంది అరెస్ట్; సీఐ సస్పెన్షన్!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాడిసన్ బ్లూ పబ్ కేసు సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ కేసు తర్వాత పబ్ లలో జరిగే కార్యకలాపాలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలని, అశ్లీలానికి తావు లేకుండా, డ్రగ్స్ కు అవకాశం లేకుండా పబ్ ల నిర్వాహణ చెయ్యాలని పోలీసులు పబ్ ల నిర్వాహకులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయినప్పటికీ పబ్ ల నిర్వాహకుల తీరు ఏ మాత్రం మారడం లేదు. ఎప్పటిలాగే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పబ్ లు కొనసాగుతున్నాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి.

English summary

Task force police have arrested 18 people, including eight dancers, for performing vulgar dances at the Tequila Pub in Ramgopal Peta. CP Gopal, who was serious about the incident, suspended Peta CI.