స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలు గర్వంగా నిర్వహించుకున్నాం.!జనరల్ బాడీ సమావేశంలో మేయర్ విజయలక్ష్మి.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: స్వాతంత్రం సిద్ధించి 75 వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రాష్ట్రంలో 15 రోజుల పాటు నిర్వహించిన స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించుకున్నామని, భవిష్యత్ తరాల వారికి స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకూ పాల్గొని విజయవంతం చేశారని నగర మేయర్ గద్వాల విజయ లక్ష్మి తెలిపారు.

గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా జిహెచ్ఎంసి అధికారులు ప్రశాంతంగా నిర్వహించారని, అదేవిధంగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో 4 లక్షల మట్టి విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగిన 4వ జనరల్ బాడీ సమావేశం ప్రశాంతంగా జరిగింది.

English summary

Mayor Vijayalakshmi informed that on the occasion of the completion of 75 years of Independence, the Independent Indian Diamond Festival was successfully organized for 15 days in the state.