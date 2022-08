ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పాముల బెడద .. పాముకాటుకు మహిళా ఉద్యోగిని మృతి; ఆందోళన!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పాముల బెడద ఎక్కువైపోయింది. ఓయూలో పాములు హల్చల్ చేస్తున్నా యూనివర్సిటీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లో లేడీస్ హాస్టల్ లో పనిచేస్తున్న ఓ ఔట్ సోర్సింగ్ మహిళ ఉద్యోగిని పాముకాటుతో మృతి చెందడంతో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లో భయాందోళన కలిగిస్తున్న పాములను పట్టించుకోని వైనంపై చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

An outsourcing woman employee working in ladies hostel in Osmania University has died of snakebite. Due to the death of Kavitha, the family of her is demanding a compensation of 50 lakh rupees..