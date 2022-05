ఇస్లాంలో హత్య అనేది ఘోరమైన నేరం: అసదుద్దీన్, రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక వివరాలు

Hyderabad

oi-Shashidhar S

నాగరాజు హత్య దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. పలువురు ఖండించారు. ముస్లిం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న నాగరాజును ఆమె సోదరుడు మరొకరితో కలిసి హతమార్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఘటనపై ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ స్పందించారు. హత్య అనేది ఇస్లాంలో ఘోరమైన నేరం అని చెప్పారు. ఇప్పటికే నిందితులు అరెస్ట్ అయ్యారని వివరించారు. కానీ కొందరు మాత్రం దీనికి వేరే రంగు పులిమే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇదీ సరికాదని అసద్ సూచించారు.

English summary

AIMIM chief Asaduddin Owaisi has condemned the suspected honour killing of a Dalit man by the family of his Muslim wife in Hyderabad, deploring the act of murder as “the worst crime in Islam”.