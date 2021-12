హైదరాబాద్ లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ - వణికిపోతన్న నగరం : పెరుగుతున్న ఒమిక్రాన్..!!

Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

భాగ్యనగరం గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణికిపోతోంది. సాధార‌ణంగా చ‌లికాలంలో చ‌లి తీవ్రత ఎక్క‌డైనా ఉంటుంది. కానీ.. ఎక్క‌డా లేనివిధంగా ఈసారి హైద‌రాబాద్‌లో గ‌త మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు ఒక్క‌సారిగా ప‌డిపోయాయి. సిమ్లా వాతావార‌ణం ప్ర‌స్తుతం హైద‌రాబాద్‌లో క‌నిపిస్తోంది. తెలంగాణలోని పలు జిల్లా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత పది సంవత్సారాలలో చూడనటువంటి ఉష్టోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

English summary

Temperatures in Hyderabad have dropped sharply for the past three to four days. As the weather in Simla continues to show, a yellow alert has been issued across the city.