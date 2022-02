భారతదేశంలో తాజాగా 1.72లక్షల కరోనాకేసులు, 1,008 మరణాలు; 11శాతానికి పాజిటివిటీ రేటు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల మధ్య ఊగిసలాట కొనసాగుతోంది. దేశంలో గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు మళ్ళీ స్వల్పంగా పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. బుధవారం నాడు 15 లక్షల మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా 1.72 లక్షలకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ముందు రోజు కంటే 6.8 శాతం అదనంగా కేసులు నమోదైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

In the last 24 hours, 1,72,433 new Covid-19 cases were reported in India. Including the latest cases, the total number of corona cases in India has reached 4.16 crore. Of the total infections, 15,33,921 were active cases.