Dr Veena Srinivas

తూర్పు లద్దాక్ లోని మిగిలిన సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో నుంచి భారత్ చైనాల బలగాల ఉపసంహరణ విషయమై బుధవారం నాడు భారత్ చైనాల మధ్య 14వ కోర్ కమాండర్ స్థాయి చర్చలు జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చర్చల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల సైనిక అధికారుల మధ్య సయోధ్య కుదురుతుందా ? ఏం జరగనుందో అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

English summary

India and China will on Wednesday hold 14th Corps Commander-level talks Focus on Hot Springs to ease tensions along the Line of Actual Control (LAC). The talks were conducted in the Chinese side of Moldo.