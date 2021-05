మమతకు సీబీఐ భారీ ఝలక్‌-ఇద్దరు మంత్రులు అరెస్ట్‌- నారదా స్టింగ్ కేసులో

National

పశ్చిమబెంగాల్లో తాజాగా జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హ్యాట్రిక్‌తో జయకేతనం ఎగరేసిన మమతా బెనర్జీకి సీబీఐ భారీ ఝలక్‌ ఇచ్చింది. ఎప్పుడో వదిలేసిన నారదా స్టింగ్‌ ఆపరేషన్ కేసులో ఇద్దరు తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్ మంత్రుల సహా నలుగురిని ఇవాళ కోల్‌కతాలో అరెస్టు చేసింది. దీంతో కేంద్రంలోని బీజేపీ మరోసారి మమతను టార్గెట్‌ చేస్తోందన్న చర్చ మొదలైంది.

The CBI on Monday stepped up its probe in the Narada sting video by arresting senior Trinamool Congress (TMC) leaders and Ministers at its Kolkata office.