ఆ గ్రామంలో కోతుల పేరిట 32ఎకరాల భూమి; అక్కడ కోతులకు ప్రత్యేక స్థానం.. ఎక్కడంటే!!

ఎక్కడైనా మనుషుల పేరు మీద, లేదా వివిధ సంస్థల పేరుమీద, ఆలయాల పేరుమీద భూములు రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండటం ఎవరైనా చూసి ఉంటారు. కానీ జంతువుల పేరుమీద భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడా ఎవరూ చూసి ఉండరు. అటువంటి విచిత్రమైన సంఘటన ఓ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉంది.. ఆ గ్రామంలో మనుషుల పేరు మీద కాకుండా వేటిపైన భూములు ఉన్నాయి అంటే..

English summary

In upla village in Osmanabad district of Maharashtra there is 32 acres of land in the name of monkeys. The sarpanch of Upla village says that there is a special place for monkeys and they are respected by all.