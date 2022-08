ప్రతి 10మందిలో నలుగురికి సైబర్ మోసం.. సైబర్ క్రిమినల్స్ దోపిడీపై షాకింగ్ నిజాలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రజలను సైబర్ మోసాలపై చైతన్యం తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వాలు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా, పోలీసులు ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నా సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త పంథాలో సైబర్ మోసాలకు తెగ పడుతూనే ఉన్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. కాస్త ఏమరుపాటుగా ఉన్నా ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. రోజుకో కొత్త పంథాలో సైబర్ నేరాలకు తెరతీసి, జనాలను కన్ఫ్యూజన్లో పడేసి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు.

English summary

4 out of every 10 people experience cyber fraud. Cyber criminals are extorting more than 200 crores per month. A survey on cyber crime has revealed some shocking facts.