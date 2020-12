నలుగురు రైతుల దుర్మరణం, ఎనిమిది మందికి గాయాలు.. ఎక్కడ, ఎలా అంటే..

National

oi-Shashidhar S

వివాదాస్పద వ్యవసాయ చట్టాలపై రైతు నేతల ఆందోళన మిన్నంటుతోంది. దేశ రాజధాని మార్మోగుతోంది. అయితే ఆందోళన కోసం ఢిల్లీ వచ్చిన రైతులు తిరిగి తమ స్వస్థలాలకు బయల్దేరారు. అలా బయలుతేరగా కొందరు రైతులను ప్రమాదం కబలించింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు రైతులు చనిపోయారు. పెద్ద దిక్కును కోల్పోయామని ఆ కుటుంబ సభ్యులు బోరుమని విలపిస్తున్నారు.

Saddened to learn of demise of our 5 farmers. Labh Singh Ji & Gurpreet Singh of Patiala met with an accident in Karnal, Sukhdev Singh & Deep Singh of Fatehgarh Sahib near Mohali, & Makkhan Khan of Moga who died of a heart attack in Delhi. (1/2)