ఛండీగఢ్: దేశంలో ఉగ్రవాదులు మరోసారి దాడులతో అలజడి సృష్టించేందుకు కుట్రపన్నారు. అయితే, ఈ కుట్రను హర్యానా పోలీసులు భగ్నం చేశారు. దేశంలో పలు చోట్ల భారీ పేలుళ్లకు కుట్రపన్నిన నలుగురు ఉగ్రవాదులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను తెలంగాణకు తరలించేందుకు యత్నించిన నలుగురు ఖలీస్థానీ ఉగ్రవాదులను గురువారం ఉదయం అరెస్ట్ చేసినట్లు హర్యానా పోలీసులు తెలిపారు. వీరికి పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు అందించిన సమాచారంతో తెలంగాణ, పంజాబ్, హర్యానా పోలీసులు సంయుక్త అంతర్రాష్ట్ర ఆపరేషన్ చేపట్టారు.

ఈ క్రమంలో హర్యానాలోని కర్నాల్ ప్రాంతంలో ఓ టోల్ ప్లాజా వద్ద అనుమానిత ఇన్నోవా ఎస్‌యూవీ పోలీసు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా, భారీ ఎత్తున ఆయుధాలు కనిపించాయి. వీటిలో ఐఈడీలు, ఆర్డీఎక్స్, 30 కాలిబర్ పిస్టళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో వాహనంలోని నలుగురు అనుమానిత ఉగ్రవాదులను అరెస్ట్ చేశారు.

On credible intelligence input, 4 terror suspects incl 3 belonging to Ferozepur & 1 from Ludhiana detained near Bastara toll plaza. Explosives were recovered from them along with other arms & ammunition. Accused identified as Gurpreet, Amandeep Parminder and Bhupinder: SP Karnal pic.twitter.com/Jfv5TYQGDL