వైద్య రంగానికి 50 వేల కోట్లు.. భారీగా ఆర్ధిక ఉద్దీపన ప్యాకేజీలు ప్రకటించిన నిర్మలా సీతారామన్

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ కరోనా మహమ్మారి దేశాన్ని ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్ట పరిచిన నేపథ్యంలో పలు ఆర్థిక ఉపశమన చర్యలను ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో కోవిడ్ ప్రభావిత రంగాలకు 1.1 లక్షల కోట్ల రుణ హామీ పథకాన్ని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఆరోగ్య సంరక్షణకు 50,000 కోట్లు ప్రకటించిన నిర్మల సీతారామన్, దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి ని పెంచడానికి ఉద్దేశించిన 8 కొత్త ఆర్థిక ఉపశమన చర్యలను వెల్లడించారు.

English summary

Nirmala Sitharaman, announced more stimulus packages to the Indian economy, which was particularly badly damaged in the second wave of Corona, revealed key decisions taken by the government. The key decision was to announce Rs 50,000 crore for health care, with a particular focus on improving medical facilities. Nirmala Sitharaman said four of the eight financial relief measures were completely new and one was related to health infrastructure.Rs 23,220 crore more to be spent on public health with focus on children, announces Nirmala Sitharaman