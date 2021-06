5500 నుంచి 9429కి : బీహార్ రాష్ట్రంలో హఠాత్తుగా పెరిగిన కరోనా మరణాలు, ఏం జరిగిందంటే..?

India

oi-Rajashekhar Garrepally

పాట్నా: బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా మరణాలపై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో మరణాల సంఖ్యను భారీగా పెంచడం గమనార్హం. కోర్టు మొట్టికాయలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శల నేపథ్యంలో బీహార్ సర్కారు ఎట్టకేలకు వాస్తవ మరణాల సంఖ్యను వెల్లడించింది.

English summary

Patna’s All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) will be holding press conference on Thursday with regard to clinical trial on children aged between 2-18 years. Last week, AIIMS Patna had started the pediatric trials for the COVID-19 vaccine manufactured by the Bharat Biotech, Covaxin.