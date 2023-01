girlfriend: గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను రేప్ చేశాడు, ప్రియుడికి జస్ట్ 10 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, చిన్న లాజిక్ మిస్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ అరియలూరు: ఒకే ఏరియాలో నివాసం ఉంటున్న యువతి, యువకుడికి చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది. యువతి, యువకుడు చదువుకున్నారు. అందమైన అమ్మాయిని ఆ యువకుడు ప్రేమించాడు. యువకుడు కూడా చూడటానికి బాగానే ఉండటంతో ఆ యువతి కూడా అతన్ని ప్రేమించింది. చాలా సంవత్సరాలను ప్రేమికులు హ్యాపీగా తిరిగారు. పెళ్లి చేసుకుంటాడని నమ్మకంతో ప్రియురాలు ఆమె ప్రియుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకుంది. ప్రియురాలు ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేని సమయంలో వెళ్లిన ప్రియుడు ఆమె మీద రేప్ చేశాడు. అప్పటి నుంచి ఆమెను బెదిరించి అనేకసార్లు అత్యాచారం చేశాడు. పెళ్లి విషయం వచ్చే సరికి ప్రియుడు రివర్స్ అయ్యాడు. అక్కడి నుంచి కథ అనేక మలుపులు తిరిగింది. దెబ్బకు ప్రియుడికి 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్షపడింది. ఒక్క చిన్న లాజిక్ మిస్ అయిన ప్రియుడు జైలుపాలైనాడు.

lady manager: బ్యాంకులో రూ. కోట్లు గోల్ మాల్ చేసిన మేడమ్, రెండు బ్రాంచ్ లో ఏం చేసిందంటే ?

English summary

A boyfriend who raped his girlfriend. To get married is to be a reverse boyfriend. The court sentenced him to 10 years imprisonment in Tamil Nadu.