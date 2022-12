Eggs: బంగారు కోడిపెట్ట.. ఒక్క రోజే 31 గుడ్లు పెట్టిన కోడి..

India

సాధారణంగా కోడి రోజు ఒక్క గుడ్డు పెడుతుంది. నెలకు 15 నుంచి 18 గుడ్లు పెడతాయి. కానీ ఓ చోట ఓ కోడి ఒక్క రోజులో ఏకంగా 31 గుడ్లు పెట్టింది. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్ లో జరిగింది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని అల్మోరా జిల్లా భికియాసైన్‌కి చెందిన కోడి వార్తల్లో నిలిచింది. ఒక్కరోజులో 31 గుడ్లు పెట్టి రికార్డు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత కోడిని, దాని గుడ్లను చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు తరలొస్తున్నారు.

A Cock from Bhikiyasain in Almora district of Uttarakhand is in the news. It created a record by laying 31 eggs in one day.