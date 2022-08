UP News: పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని ప్రియుడి గొంతు కోసిన వివాహిత.. ట్రాలీ బ్యాగ్ లో శవం తీసుకెళ్తుండగా..

India

oi-Chekkilla Srinivas

నేరాలు చేయడానికి భయపడడం లేదు. దేనికైనా తెగించి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. పురుషులే కాదు స్త్రీలు కూడా తక్కువ కాదంటూ దూసుకెళ్తున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ ఓ వ్యక్తి గొంత కోసి హత్య చేసింది. ఈ ఘ‌ట‌న ఉత్తర‌ప్రదేశ్ ఘ‌జియాబాద్‌లోని టీలా మోద్ పోలీసు స్టేష‌న్ ప‌రిధిలో జరిగింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

English summary

A girlfriend killed her boyfriend by strangling her because she did not agree to marry him. This incident took place in UP.