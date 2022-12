Wife: రొమాన్స్, 180 ఎకరాల భూస్వామితో భార్య జల్సా, తోటలో వెంటాడి నరికి చంపిన భర్త !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/కోలారు: ఆ ఊరిలో అందరికంటే అతను జమీందారు. పది, ఇరవై ఎకరాలు కాదు. ఏకంగా 180 ఎకరాల భూమికి అతను యజమాని. వందాలాది మంది ఆ జమీందారు పొలంలో కౌలుకు వ్యవసాయం చేస్తుంటే ఇంకా కొందరు అతని దగ్గర కూలిపనులు చేస్తున్నారు. అంతటి భూస్వామిని, అతని ప్రియురాలని పట్టపగలు, మిట్ట మద్యాహ్నం దారుణంగా హత్య చేశారు. అక్రమ సంబంధం కారణంగా180 ఎకరాల భూస్వామి పట్టపగలు అతని తోటలో దారుణ హత్యకు గురి కావడంతో కలకలం రేపింది. భార్య అక్రమ సంబంధం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రితమే తెలిసినా ఇద్దరిని ఒకేసారి చంపేయాలని భర్త ఇంతకాలం వేచి చూశాడని పోలీసులు అన్నారు.

Lady; ఆంధ్రా మొగుడు, బెంగళూరు ప్రియుడు, ఒకే ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేశారు, సీన్ కట్ చేస్తే ? కంత్రీ!

English summary

Aunty: The husband who stalked the wife and her boyfriend who had an illicit relationship with a millionaire and hacked them to death in Karnataka.