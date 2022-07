మీసం మెలేసిన మహిళ రోషం; మీసం లేకుండా బ్రతకలేనంటూనే.. విమర్శించేవారికి షాకింగ్ సలహా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సహజంగా ఆడవాళ్లు కొద్దిపాటి మీసం, గడ్డం వచ్చినా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. అవాంచిత రోమాలను తీసి వేయడం కోసం నానా తంటాలు పడతారు. బ్యూటీ పార్లర్ చుట్టూ పరుగులు పెడతారు. కొద్దిగా అవి బయట జనాలకు కనిపించినా అవమానంగా ఫీల్ అవుతారు. కానీకన్నూర్ లోని కుతుపరంబకు చెందిన షైజా అనే మహిళ తన మీసాల విషయంలో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అని చెబుతోంది. ఎటువంటి సిగ్గులేకుండా, ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా, మీసం మెలేసి మరి తిరుగుతోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మీసాలు లేకుంటే తాను బ్రతకలేనని, అంతగా తన మీసాల పట్ల తనకు ప్రేమ ఉందని షైజా చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది.

English summary

Naturally, women feel that unwanted hair like moustaches and beards should be removed. But Shaija, a woman from the state of Kerala, is showing fury by growing a moustache.She say she can't live without moustache.