India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ : ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మొయిన్ పురిలో ఓ వ్యక్తి పోలీసులపై వీరంగం వేశాడు. ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ లోనే పోలీసును చితకబాదాడు. తనను విచారించడానికి పిలిచిన పోలీసుపై సదరు వ్యక్తి దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

#WATCH | Young man loses temper, beats police official inside a police station premises in Mianpuri UP. He had been called for counselling in connection with another case. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/WhYJwa95NQ

English summary

A man from Mianpuri UP came to the police station for counseling in a domestic violence case beaten the policeman at the police station. This video has gone viral. Then the police registered a case and sent him to jail.