భర్తకు తెలియకుండా భార్య సెక్స్ చాట్.. నెలకు రూ.10లక్షల ఆదాయం.. చివరికి ఏం జరిగిందంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఈ మధ్య కష్టపడకుండానే కోట్లు సంపాదించాలని చాలా భావిస్తున్నారు. అలా తప్పుదారి పడుతున్నారు. కొందరు డబ్బు కోసం డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారు. మరి కొందరు మోసాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ ఓ యాప్ ద్వారా డబ్బులు సంపదన మొదలు పెట్టింది. ఆ యాప్ లో ఆమె ఆన్ లైన్ సెక్స్ చాట్ చేసేది. ఇలా రోజు ఆమె యాప్ లో సెక్స్ చాటు చేసేది.

English summary

A married woman from Faizabad, Uttar Pradesh started doing sex chat on an app to earn easy money. She also got money like this.