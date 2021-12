డ్రగ్స్ కు బానిసైన మైనర్ బాలుడు; ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా తల్లిదండ్రులను గొడ్డలితో నరికిచంపిన దారుణం

India

oi-Dr Veena Srinivas

మాదకద్రవ్యాల మత్తుకు అలవాటు పడిన ఓ బాలుడు విచక్షణను కోల్పోయాడు. నవమాసాలు మోసి కన్న తల్లిని, గుండెల మీద ఆడించి పెంచిన తండ్రి అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు. డ్రగ్స్ కు బానిసై కానీ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని ఉన్మాదంతో ప్రవర్తించాడు. కొడుకు డ్రగ్స్ కు బానిస అయ్యాడు అని తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు, అతనిని డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో చేర్చడంతో తట్టుకోలేకపోయిన 16 ఏళ్ల బాలుడు ఎవరూ ఊహించని ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు.

English summary

A16-year-old teenager who addicted to drugs murdered his parents with an axe in Rajasthan Hanumangarh area. He also attacked his younger brother with the same axe, causing him severe injuries