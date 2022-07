Viral news: గర్భిణీని ఢీకొట్టిన లారీ.. తల్లి కడుపులోంచి బయటకు వచ్చిన శిశువు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

గర్భిణీని లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో కడుపులో ఉన్న శిశువు బయటకొచ్చిన ఘటన యూపీలో జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఫిరోజాబాద్ జిల్లాలో బుధవారం నాడు ట్రక్కు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఎనిమిది నెలల గర్భిణి తల్లి కడుపులోంచి ఓ పసికందు బయటకు వచ్చింది. చిన్నారిని ఫిరోజాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. తల్లి క్షేమంగా ఉందని, నవజాత శిశువులకు చికిత్స అవసరమని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

English summary

A baby girl miraculously burst out of her eight-month-pregnant mother's womb even as the latter was crushed to death in an accident by a truck on Wednesday in UP's Firozabad district.