Russian: ఒడిశాలో మరో రష్యన్ మృతి.. అస్సలక్కడ ఏం జరుగుతంది..!

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఇటీవల రాయగడలోని ఓ హోటల్‌లో ఇద్దరు రష్యన్‌ల మరణాల మిస్టరీ తర్వాత, మంగళవారం ఒడిశాలో మరో రష్యన్ జాతీయుడు శవమై కనిపించాడు. జగత్‌సింగ్‌పూర్ జిల్లాలోని పారాదీప్ ఓడరేవులో ఉన్న ఓడలో రష్యా జాతీయుడు శవమై కనిపించాడు. అతన్ని చీఫ్ ఇంజనీర్ మిల్యకోవ్ సెర్గీగా గుర్తించారు. బంగ్లాదేశ్‌లోని చిట్టగాంగ్‌ నుంచి పారాదీప్‌ మీదుగా ముంబయి వెళ్తోన్న నౌకలో అతడు చీఫ్ ఇంజనీర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల సమయంలో అతడి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు.

English summary

After the recent mystery of the deaths of two Russians in a hotel in Rayagada, another Russian national was found dead in Odisha on Tuesday.