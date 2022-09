Viral Video: రోడ్డుపై దొర్లుతూ నిరసన తెలిపిన సామాజిక కార్యకర్త.. వీడియో వైరల్..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వాలు ప్రజల సమస్యసలను అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. తమ సమస్యలపై సామాన్యులు ఎన్ని సార్లు విన్నవించిన అధికారులు పెడచెవిన పెడుతున్నారు. అందుకే ప్రజలు రూట్ మార్చారు. తమ సమస్యలను హైలెట్ చేయడానికి విభిన్న నిరసన పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారు. తాజాగా కర్ణాటకలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు రోడ్లన్నీ దెబ్బతిన్నాయి.

A social worker in #Udupi rolled on a pothole to highlight the pathetic condition of the roads. Member of Udupi Civic committee Nityananda Olakadu wore a saffron dress and rolled on the potholes near #Indrali Railway bridge. #NityanandaOlakadu #manipal pic.twitter.com/sYdl0H2wOT

English summary

A social activist has come up with an innovative protest to highlight the deplorable condition of the roads. This video is going viral on social media.