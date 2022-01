దొంగతనానికి వెళ్లి కిచిడీ వండుకున్న దొంగ .. ఆపై ఏం జరిగిందంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

దొంగతనానికి యత్నించిన దొంగ ఆ పని మానేసి కిచిడీ చేస్తే ఏమవుతుంది. మీరు ఊహించిందే జరుగుతుంది. అస్సాం రాష్ట్రంలో ఓ ఆసక్తికరమైన దొంగతనంలో దొంగ దొంగతనం మరిచిపోయి కిచిడి వండాడు. అడ్డంగా పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. అసలు విషయానికి వస్తే

గౌహతిలోని హెంగేరాబరి ప్రాంతంలో ఓ దొంగ దొంగతనానికి వెళ్ళి షాకింగ్ పని చేశాడు. ఒక ఇంటిపై రెక్కీ వేసి ఎవరూ లేరని తెలుసుకుని ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగ వెళ్ళిన పని మరచిపోయాడు. ఇంటి యజమానులు లేని సమయంలో ఇంట్లో చొరబడిన దొంగ దొంగతనం మరచిపోయి కిచిడీ వండడం ప్రారంభించాడు. ఆ ఇంట్లో కిచెన్ లోకి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న పప్పులను చూసి కిచిడీ వండే పనిలో పడ్డాడు. ఇరుగుపొరుగు వారు అతని ఉనికిని గమనించి ఆ ఇంటి యజమానులు లేరని గుర్తించారు.

దొంగ ప్రవేశించిన ఇంట్లోని వంటగది నుండి శబ్దాలు వినిపించడంతో ఇంటి యజమానులు దూరంగా ఉన్నారని తెలుసుకున్న ఇరుగుపొరుగు వారు దొంగపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వారు దొంగను పట్టుకున్నారు. దొంగతనం చేయడానికి వచ్చిన దొంగ చేసిన పనికి పోలీసులు కూడా నవ్వుకున్నారు. వింత దొంగ చేసిన దోపిడీ ప్రయత్నాన్ని అస్సాం పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. గౌహతిలో దొంగను పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించిన అస్సాం పోలీసులు సంఘటన వివరాలను మంగళవారం ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు.

The curious case of a cereal burglar!



Despite its many health benefits, turns out, cooking Khichdi during a burglary attempt can be injurious to your well being.



The burglar has been arrested and @GuwahatiPol is serving him some hot meals. pic.twitter.com/ehLKIgqcZr