Viral Video: బొమ్మను చూసి తల్లి అనుకుంది.. అమ్మ కోసం పరుగెత్తింది.. కన్నీరు పెట్టిస్తున్న వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రపంచంలో కల్మషం లేని ప్రేమ ఏదంటే.. అమ్మ ప్రేమని చెబుతారు. ఎందుకంటే.. పిల్లలే తన జీవితంగా బతుకుతుంది అమ్మ.. అమ్మ ప్రేమ అనేది మనుషుల్లోనే కాదు జంతువుల్లోనూ ఉంటుంది. బిడ్డపై అమ్మకు ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో.. అమ్మపై బిడ్డకు కూడా అంతే ఇష్టం ఉంటుంది. తాజాగా ఓ గుర్రానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

English summary

Oh horse.. his mother thought seeing the horse figure. She ran for her mother. This video is going viral on social media.