Viral Video: చిరుతతో ఆవు పోరాటం.. చివరికి గెలుపు ఎవరిదంటే..?

వేటాడడంలో చిరుత,పులి, సింహం ముందుంటాయి. జంతువులను చాలా చాకచక్యంగా వేటాడుతాయి. ఇవి ఒక్కసారి పట్టు పట్టాయంటే విడిచి పెట్టవు. ఇలానే ఓ చిరుత ఆవను వేటాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను IFS అధికారి సాకేత్ బడోలా ట్విట్టర్ లో షేరు చేశారు. ఈ వీడియోలో చిరుతపులి ఆవును వేటాడినట్లు చూడవచ్చు.

చిన్న క్లిప్‌లో, చిరుతపులి ప్రాణాంతకమైన పట్టులో ఆవు కనిపిస్తుంది. అడవి పిల్లి ఆవును రెయిలింగ్ కింద నుంచి లాగడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది, కానీ ఆవు నుంచి కూడా మంచి పోటీ వచ్చింది. అయితే, చిరుతపులి దవడ బలంతో ఆవును చాలా సేపు పట్టి ఉంచింది. ఈ పోరాటంలో చివరికి చిరుత విజయం సాధించింది.

చిరుత ఆవును అడవికిలోకి లాకెళ్లింది. ఈ వీడియో కు 55 వేలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు డిఫరెంట్ గా స్పందించారు. కొంతమంది దీనిని ప్రకృతి నియమాలు అని పిలిచారు. కొందరు

"ఆవును చూసి జాలిపడ్డారు. ఏదైనా విధి నిర్ణయిస్తుందని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

English summary

You might have heard of the term "Survival of the Fittest". The phrase originated from Darwin's evolutionary theory and has been used since to describe the mechanism of natural selection.'