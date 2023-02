మహిళను దారుణంగా కొడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

దేశంలో స్త్రీ అణచివేత ఆగడం లేదు. ఇప్పటికీ చాలా మంది మహిళలను బానిసులుగా చూస్తున్నారు. స్త్రీలపై పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు.దేశంలో ఏదో చోట మహిళలపై అఘాయిత్యాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మహిళను అత్యంత దారుణంగా కొడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఏంటీ దారుణమని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఈ వీడియోలో ఓ యువతిని నలుగురయిదుగురు పురుషులు దారుణంగా కొడుతున్నారు. తన్నడమే కాకుండా కర్రతో చితబాదుతున్నారు. నొప్పి బరించలేని ఆ యువతి నిస్సహయంగా రోధిస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది. అయితే ఆమెను కొడుతుంటే అందరు చూస్తున్నారే తప్పా.. అడ్డుకోవడం లేదు.

ఈ వీడియోను తారెక్ పఠాన్ అనే వ్యక్తి తన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోను ఇప్పటి వరకు లక్ష 70 వేలకు పైగా మంది చూశారు. భారతీయులు తమ దేశానికి, నాగరికతకు అవమానం కలిగిస్తున్నారని రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగింది.. ఎక్కడ జరిగింది అనే విషయాన్ని మాత్రం చెప్ప లేదు.

అయితే ఈ వీడియో ఇప్పటిది కాదని తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో 2021కి చెందినదిగా తెలుస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లో 2021 జూన్ 22 ఈ ఘటన జరిగినట్ల తెలుస్తోంది. అప్పట్లోనే ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అమ్మాయిని కొట్టింది ఆమె కుటుంబ సభ్యులేనని తేలింది. హిళ తల్లి, సోదరుడు సహా ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు అప్పట్లోనే చెప్పారు.

