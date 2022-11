India

oi-Chekkilla Srinivas

ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభ్యర్థి జోగిందర్ సింగ్‌ పిస్టల్ పట్టుకుని డ్యాన్స్ చేశాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అతనిపై ఆయుధ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దర్యాప్తు కూడా మొదలు పెట్టారు. ఈ వీడియోలో జోగిందర్ సింగ్ పసుపు రంగు టీ-షర్ట్ ధరించి, కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు పిస్టల్ ఊపుతున్నట్లు కనిపించింది.

డిసెంబర్‌ 4న 250 వార్డులకు జరుగునున్నాయి. డిసెంబర్ 7న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ తరుణంలో ఆప్‌ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల అభ్యర్థి ఇలా తుపాకీతో హల్‌చల్‌ చేయడంతో పార్టీ శ్రేణులంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కి గురయ్యారు. జోగిందర్ సింగ్ పిస్టోల్ తో డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను బీజేపీ ట్వీట్ చేసింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభ్యర్థుల నిజస్వరూపాన్ని ఈ వీడియో తెలియజేస్తోందని బీజేపీ గతంలో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఎంసీడీలో బీజేపీ అధికారంలో ఉండగా, మునిసిపల్ బాడీలో దూసుకుపోవాలని ఆప్ ప్రయత్నిస్తోంది.

English summary

Aam Aadmi Party candidate Joginder Singh holding a pistol and dancing in the Delhi municipal elections. A case has been registered against him under the Arms Act after the video went viral on social media, police said.