Viral Video: జాతీయ జెండాకు పూజ చేసిన వృద్ధురాలు.. వీడియో వైరల్..

oi-Chekkilla Srinivas

భారతదేశం 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న తరుణంలో ఓ వృద్ధ మహిళ జాతీయ జెండాకు పూజలు చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఐఏఎస్ అధికారి అవనీష్ శరణ్ ఎనిమిది సెకన్ల క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోకు ఇప్పటివరకు 240k వ్యూస్ వచ్చాయి. మహిళ తన ఇంటి ప్రవేశద్వారం వద్ద జాతీయ జెండా ముందు ఆరతి (ప్రార్థన) చేస్తూ కనిపించింది.

English summary

A video of an elderly woman worshipping the national flag has gone viral on social media as India celebrates 75 years of Independence. IAS officer Awanish Sharan shared the eight-second clip on Twitter and it has been viewed over 240k times so far.