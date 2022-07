Viral Video: పాఠశాల విద్యార్థులతో టాయిలెట్లు గడిగించిన ఉపాధ్యాయులు.. వైరల్ అయిన వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

విద్యార్థులను సొంత బిడ్డల్లా చూసుకోవాల్సిన ఉపాధ్యాయులు వారితో టాయిలెట్లను కడిగిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కర్ణాటకలోని గడగ్ జిల్లాలోని పాఠశాల విద్యార్థులు నాగవి పాఠశాలలో టాయిలెట్‌ను శుభ్రం చేస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఓ వంట మనిషి షేర్ చేసినట్లు సమాచారం.

#Karnataka edun dept in #Gadag has ordered an investigation after visuals of 6 & 7th standard students cleaning school toilets came to light. Parents allege- as punishment they were made to clean toilets. Dept says- inquiry ordered. Incident happened at Govt school- Nagavi. pic.twitter.com/nsonIV3T0t