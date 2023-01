Viral Video: రోడ్డుపై పిచ్చి పిచ్చి చేస్తే ఇలానే ఉంటది.. వైరల్ అయిన వీడియో..

కర్ణాటకలో బైక్ పై స్టంట్లు చేస్తూ ఇద్దరు గాయాలపాలయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

చాలా మంది యువతకు బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. కొంత మంది యువకులు బైక్ లో స్టంట్లు చేస్తుంటారు. ఇలా స్టంట్లు చేస్తున్న క్రమంలో చాలా మంది ప్రమాదానికి గురి అయి చనిపోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఇద్దరు యువకులు బైక్ వేగంగా నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఇందుకు సంబంధిచిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Many youngsters love bike riding. Some youngsters do stunts on bikes. There are incidents where many people have met with accidents and died while performing such stunts