Viral Video: ఈ బాలుడికి పతకం పక్కా.. వైరల్ అవుతున్న ఆనంద్ మహీంద్రా ట్వీట్..

India

oi-Chekkilla Srinivas

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022లో భారత్ ప్రదర్శనపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఆయన తాజాగా చేసిన ట్వీట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోతోపాటు #CWG2022లో భారతదేశం కోసం గోల్డ్ రష్ తర్వాత తదుపరి తరం ప్రతిభావంతులు రూపుదిద్దుకుంటున్నారని రాసుకొచ్చారు. ఈ టాలెంట్‌ని ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌లోకి తీసుకురావాలి. (తిరునెల్వేలి సమీపంలోని ఒక గ్రామంలో ఈ అబ్బాయిని చూసిన స్నేహితుడు ఈ వీడియోను పంచుకున్నాడు)" అని మహీంద్రా ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు.

And after the Gold rush for India at the #CWG2022 the next generation of talent is shaping up. Unsupported. We need to get this talent on the fast track. (This video shared by a friend who has seen this boy in a village near Tirunelveli) pic.twitter.com/DXBcGQjMX0