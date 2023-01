Wife: వివాహిత మహిళతో యువకుడి అక్రమ సంబంధం, లేడీతో జంప్, పగలే నరికేశారు !

వివాహిత మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టకున్న యువకుడిని పట్టపగలు దారుణంగా నడిరోడ్డులో నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత మహిళతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

చెన్నై/ తిరునల్వేలి: వివాహిత మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టకున్న యువకుడిని పట్టపగలు దారుణంగా నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది. ఆ యువకుడు ఊరికి వస్తున్నాడని పక్కా సమాచారం అందడంతో నడిరోడ్డులో నరికి చంపేశారని పోలీసులు అన్నారు. హత్యకు గురైన యువకుడి బంధులు అందరూ ఒక్కసారిగా గుమికూడటంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత మహిళతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

English summary

A young man who had an illicit relationship with a married woman was hacked to death on the road in broad daylight in Tamil Nadu.