బీజేపీ ఓట్లకు ఆప్ గండి : ప్రధాని సమర్ధతకు పరీక్ష - గుజరాత్ సర్వే సంచలనం..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్దమవుతోంది. ప్రధాని మోదీ జన్మించిన గడ్డ - రాజకీయంగా ఎదుగదలకు కారణమైన గుజరాత్ లో బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి. త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే అది కొత్త రికార్డు అవుతుంది. ఇప్పుడు గుజరాత్ లో ఆప్ కూడా ప్రధాన పోటీ దారుగా మారింది. పంజాబ్ లో అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత మరింత ఆత్మ విశ్వాసంతో కేజ్రీవాల్ అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే గుజరాత్ లో జోరుగా ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

Aam Aadmi Party’s entry into the poll fray is likely to benefit BJP as the incumbent government is projected to win landslide victory in Gujarat as per ABP C Voter Opinion poll.